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Премьер Белоруссии заявил о провале планов оппозиции по забастовке в стране

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Общенациональная забастовка в Белоруссии, которую анонсировала оппозиция, не состоялась, обстановка на предприятиях спокойная. Об этом во вторник, 27 октября, заявил премьер-министр республики Роман Головченко.

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«И вчера, и сегодня обстановка в трудовых коллективах спокойная, рабочая. Тот план, который широко анонсировался (призывы к общенациональной забастовке. ― Ред.), он, естественно, не состоялся. Он и не мог состояться», ― цитирует его агентство «БелТА».

Глава белорусского правительства подчеркнул, что люди настроены на то, чтобы работать, зарабатывать, реализовывать свои планы и на то, чтобы семьи получали доход.

Накануне на улицы Минска вышли студенты, позже начался марш пенсионеров. Корреспондент «Известий» сообщал, что правоохранители проводили в центре Минска задержания студентов, поддержавших призыв оппозиции к общенациональной забастовке.

25 октября экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиционных сил Светлана Тихановская объявила, что в понедельник в республике начнется общенациональная забастовка. 26 октября истек срок ультиматума, выдвинутого ею властям.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская не признала итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.

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