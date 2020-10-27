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Беременная умерла в очереди женской консультации в Челябинской области

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Следователи начали проверку после смерти беременной в коридоре женской консультации в Копейске. Об этом во вторник,27 октября, пишет «Российская газета» со ссылкой на старшего помощника руководителя СУСК РФ по Челябинской области по связям со СМИ Владимира Шишкова.

По его данным, накануне в женской консультации № 1 Копейска 23-летней беременной пациентке стало плохо в коридоре. Врачи пытались спасти девушку, была вызвана скорая помощь, но пациентка скончалась.

Шишков уточнил, что беременная страдала хроническим сердечно-сосудистым заболеванием.

15 июля беременная женщина и еще один человек пострадали в результате аварии в Москве. Инцидент произошел на Сущевском валу. Столкнулись маршрутка и грузовик.

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