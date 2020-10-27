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Эксперт рассказал об устойчивых к заболеваемости COVID-19 людях

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Существует группа людей, которые не заражаются коронавирусом даже при многократных контактах с больными. Об этом сообщил во вторник, 27 октября, директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян.

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«Мы пока еще не можем сформулировать, какие биомаркеры этой резистентности. Но то, что есть определенная группа лиц, которые не заболевают при многократном контакте с больными, причем не просто с больными, а с больными, которые являются вирусовыделителями, это действительно так», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что это явление пока нельзя объяснить только соблюдением правил, введенных из-за пандемии, и использованием средств индивидуальной защиты.

Ранее в этот день глава Роспотребнадзора заявила о возможном введении ограничительных мер, в случае если Россия не справится с нынешней фазой распространения коронавируса.

В этот день ведомство опубликовало постановление Роспотребнадзора, в котором россиянам предписывается носить маски в местах массового пребывания, в том числе в транспорте, на парковках и в лифтах.

По последним данным, в России выявлен 1 547 774 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 26 589 летальных исходов, выздоровел 1 158 940 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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