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Милонова не пустили на заседание Госдумы из-за отказа сдать тест на COVID-19

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Депутата Госдумы Виталия Милонова не пустили на пленарное заседание из-за его отказа сдать тест на наличие коронавируса. Об этом во вторник, 27 октября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в аппарате нижней палаты парламента.

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В Госдуме, как отметил собеседник агентства, принимаются серьезные меры по обеспечению ее деятельности. Так с начала распространения COVID-19 в стране всех депутатов и сотрудников аппарата обязали проходить обязательное тестирование на наличие инфекции перед началом пленарных заседаний.

Помимо этого, в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции сокращено число работающих непосредственно на Охотном Ряду сотрудников аппарата, а также закрыты точки питания.

Накануне президенту России Владимиру Путину доложили о числе перенесших коронавирус депутатов Госдумы. Так, по словам председателя нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина, в общей сложности 91 депутат Государственной думы переболел или болеет COVID-19.

В сентябре в Госдуме сообщили о росте числа госпитализированных с коронавирусом депутатов. По состоянию на 22 сентября 10 депутатов Госдумы были госпитализированы из-за инфекции.

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