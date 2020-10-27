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Госдума в первом чтении приняла законопроект о едином номере экстренных служб

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Госдума на заседании 27 октября приняла в первом чтении правительственный законопроект о вызове любых экстренных служб в России по единому номеру 112. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

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На данный момент такая система работает в 56 регионах. В правительстве предложили распространить ее на всю страну. Всего система-112 объединяет шесть служб: пожарную охрану, службу реагирования в ЧС, полицию, скорую помощь, аварийную службу газовой сети и службу «Антитеррор».

«При внедрении системы-112 все этапы обработки вызова фиксируются в карточке. Ни одно действие в отношении вызова не останется незамеченным», — приводит «Парламентская газета» слова замминистра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Алексея Серко.

Предполагается, что система будет обеспечивать прием вызовов по единому номеру 112, их обработку и передачу диспетчерским службам, формировать отчетные данные и отображать местонахождения абонентского устройства, с которого осуществлен вызов.

Планируется, что законопроект вступит в силу 1 января 2022 года.

Проект закона о создании единого номера 112 для вызова любых экстренных служб в России поступил в Госдуму в августе. Целью законопроекта является уменьшение ущерба и потерь от происшествий и чрезвычайных ситуаций, пишет «Газета.ру».

В конце июля в МЧС России сообщили, что к 2030 году не менее 90% населения России будет гарантированно оповещаться о чрезвычайных ситуациях с помощью технических средств.

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