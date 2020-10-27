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Три человека пострадали в массовом ДТП в Ростове-на-Дону

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В Ростове-на-Дону столкнулись две легковушки и «Газель». Пострадали три человека, сообщает региональное Управление ГИБДД.

Авария произошла в понедельник, 26 октября, на улице Менжинского. По данным Госавтоинспекции, 34-летний водитель Renault Logan выехал на встречку и врезался в Nissan Tiida под управлением 36-летнего мужчины. От удара Renault отбросило на «Газель», пишет RostovGazeta.

В результате ДТП различные травмы получили водитель и 23-летний пассажир Renault, а также 35-летний водитель «ГАЗа». О их состоянии не уточняется.

По факту произошедшего проводится проверка.

Утром 27 октября сообщалось, что в Красноярском крае микроавтобус опрокинулся в кювет. Пострадали водитель и семь пассажиров, все они были доставлены в районную больницу с травмами различной степени тяжести.

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