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Кремль ответил на обращение фондов о дефиците лекарств для онкобольных

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Российские власти работают над устранением проблемы обеспечения лекарствами пациентов с онкологическими заболеваниями. Об этом журналистам во вторник, 27 октября, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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«Вы знаете, что медицинский сектор правительства, сектор здравоохранения в правительстве уже тоже на это отреагировал и работает над тем, чтобы ситуацию исправить», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что сейчас ни в одной стране мира медицинская сфера не профинансирована достаточно.

«Пандемия для всех стала поводом для того, чтобы вообще думать о концептуальном развитии», — отметил Песков.

Пресс-секретарь так отреагировал на вопросы журналистов об обращении нескольких благотворительных фондов страны к президенту, Госдуме, Совету Федерации и профильным ведомствам, в котором они сообщили о нехватке 26 «незаменимых противоопухолевых препаратов».

В письме говорилось о том, что в сентябре-октябре 2020 года ситуация с обеспечением лекарствами онкобольных ухудшилась из-за сокращения производства и ухудшения качества препаратов, а также из-за «несовершенства системы государственного регулирования фармацевтического рынка». В частности, упомянули авторы письма, в России действует закон, согласно которому зарубежная компания не может принимать участие в закупке при наличии двух российских поставщиков соответствующей продукции.

В августе и сентябре правительство сняло ограничения по закону о «третьем лишнем» с части препаратов, но благотворительные фонды назвали это решение запоздалым.

Накануне в Минздраве России сообщили, что готовят проект по недопущению дефицита лекарственных препаратов — он будет предусматривать увеличение предельной отпускной цены на препараты для онкобольных детей.

Проект в настоящее время проходит межведомственное согласование.

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