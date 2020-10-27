Ученый исключил серьезные последствия для иммунной системы от COVID-19

Коронавирусная инфекция не несет серьезных последствий для иммунной системы человека. Об этом во вторник, 27 октября, сообщил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера академик РАН Арег Тотолян.

«Для иммунной системы большой проблемы я не вижу. В результате развития этой инфекции не развивается иммунодефицит, вирус уходит, и иммунная система восстанавливается», — сказал Тотолян на форуме «Здоровое общество».

По словам академика, существуют разные способы реабилитации после болезни, но серьезных последствий для иммунной системы коронавирусная инфекция не несет.

Ранее в этот день эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии, президент компании DiaPrep System Inc. Михаил Фаворов предположил, что в России эпидемия коронавируса завершится в 2022 году, однако это может случиться и раньше.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлен 1 547 774 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 26 589 летальных исходов, выздоровел 1 158 940 человек.