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Более 77 тыс. научных публикаций о COVID внесены в три крупные базы данных

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Более 77 тысяч научных публикаций о коронавирусе уже опубликовали в трех крупных базах данных, это говорит о наличии большого интереса научного сообщества к этой инфекции. Об этом во вторник, 27 октября, рассказал директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев.

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«Взрывной рост публикаций, я хотел бы это подчеркнуть, в мире, у меня есть данные, на сегодняшний день более 77 тысяч публикаций в трех базах данных, это препринты... они имеют взрывной характер... Эти цифры свидетельствуют о том большом интересе, который мы наблюдаем к этой новой инфекции», — заявил Кутырев на сессии «Пандемия COVID-19: вызов современной науке» форума «Здоровое общество 2020».

Он также отметил, что наличие интереса становится причиной появления большого числа некачественных данных.

«Появляются недостаточно проверенные данные в этих препринтах, которые выхватываются сообществом в информационное пространство, непроверенные данные публикуются и вызывают дополнительный ажиотаж», — добавил Кутырев.

Ранее, 27 октября, профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, президент Альянса клинических химиотерапевтов и микробиологов России Сергей Яковлев назвал неоправданным назначение антибиотиков в 90% случаев COVID-19. Он подчеркнул, что такие препараты реально нужны только 10% пациентов, у которых развиваются бактериальные осложнения.

Ранее в этот день было опубликовано постановление Роспотребнадзора, в котором россиянам предписывается носить маски в местах массового пребывания, в том числе в транспорте, на парковках и в лифтах.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 547 774 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 26 589 летальных исходов, выздоровел 1 158 940 человек.

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