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Штормовое предупреждение объявлено в Алтайском крае

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В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение. 28 октября погода резко ухудшится после короткого потепления.

Ожидается усиление ветра до 19−24 м/с, местами порывы 25−28 м/с, осадки в виде дождя, переходящие в мокрый снег, местами сильные осадки и отложение мокрого снега, сообщают в МЧС по Алтайскому краю со ссылкой на прогноз синоптиков. Дневная температура 28 октября составит +1… +6 градусов, в Барнауле ожидается +2… +4. Как отмечает altapress.ru, в ночь на 29 октября похолодает до минус 3−8 градусов.

Сентябрь 2020 года стал самым теплым в России за 130 лет истории метеонаблюдений. По данным Гидрометцентра, температура воздуха превысила норму на всех территориях страны, за исключением нескольких. Наиболее заметными аномалии были на севере Евразии, где было теплее на пять-шесть градусов. Также аномалия на четыре градуса была зафиксирована от Новой Земли до Тикси (северо-восток Якутии, север Красноярского края, Таймыр).

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