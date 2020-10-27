Американский супертяжеловес Миллер бросил вызов Гассиеву

Американский боксер Джаррел Миллер, выступающий в супертяжелом весе, бросил вызов россиянину Мурату Гассиеву. Спортсмен во вторник, 27 октября, записал соответствующее видеопослание.

«Скоро я буду в России! Я слышал про Гассиева! Парень, я слежу за тобой, готовь задницу, потому что большой мальчик вернулся! Он вернулся!» — заявил он.

При этом Миллер, который не проиграл ни одного боя, уже несколько раз оказывался в центре допинг-скандалов и даже лишался лицензии. Как в конце сентября писало издание Daily Mail, перед боем против Энтони Джошуа, который должен был состояться в прошлом году, в пробах Миллера был найден эндуробол (GW1516). Затем наличие следов этого вещества в его организме было выявлено перед его попыткой вернуться на ринг в июле в поединке с Джерри Форрестом.

Миллер объяснил свой положительный допинг-тест на эндуробол приемом препарата для улучшения потенции.

Двукратный чемпион мира по версиям IBF (2016–2018) и WBA (2018) Гассиев уже должен был встретиться на ринге с американцем, который угрожал россиянину «закупаться лекарствами» перед боем. Речь идет о Кевине Джонсоне, однако потом он отказался от поединка, объяснив это проблемами с документами.

Затем соперником россиянина объявили албанца Сефера Сефери. Тот также отказался от поединка: он сообщил, что в его команде обнаружили заболевшего коронавирусом. В итоге выступить против Гассиева вызвался старший брат Сефера Нури, который выразил восхищение российским бойцом, назвав россиянина железным человеком, а себя — албанским Тайсоном. Бой состоится 31 октября в Сочи.