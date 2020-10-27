Возобновился въезд грузовиков в КНР через пункт Пограничный в Приморье

Водители грузовиков возобновили въезд в Китай через МАПП «Пограничный» в Приморье. Дальнобойщики добились организации тестирования на коронавирус на границе, после чего прекратили свою акцию протеста.

По договоренности с китайской стороной через этот пункт транспорт будут пропускать каждый день до 14:30. За это время обычно границу успевают пересечь до 45 грузовиков.

По словам замглавы краевого правительства Константина Шестакова, которые приводит ИА PrimaMedia, власти дали водителям возможность проходить тестирование на COVID-19 прямо возле пунктов пропуска.

Также достигнута договоренность с китайской стороной на увеличение количества транспорта, ежесуточно пересекающего границу. Кроме того, стороны договорились о том, что в Россию незамедлительно будут возвращаться тягачи, не ожидающие обратного груза.

С 21 октября власти КНР запретили пересекать границу дальнобойщикам без справки об отсутствии коронавируса. Китайская сторона потребовала немедленно вернуть на российскую территорию тягачи после отсоединения прицепов. Власти Приморья сообщили, что это почти в два раза сократило фактический объем автотранспорта, пересекающего границу.

После этого водители грузовиков и руководители автотранспортных предприятий приняли решение не въезжать в Китай через пункт Пограничный-Суйфэньхе. На сайте Дальневосточного таможенного управления говорилось, что на утро вторника проезда в КНР перед пунктом пропуска ожидали 164 тягача.