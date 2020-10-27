Песков объяснил отсутствие назначения врио губернатора Белгородской области

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 27 октября, заявил, что российский лидер Владимир Путин пока не принял решение о назначении врио главы Белгородской области.

«Нет, пока президент не принял решение (об утверждении врио Белогородской области. — Ред.)», — сказал он.

Вместе с этим Песков, отвечая на вопросы журналистов, указал, что отсутствие назначенного президентом врио главы региона не означает остановку работу по борьбе с коронавирусом.

«В данном случае это не означает, что там не ведется работа. Это приоритет — обеспечение бесперебойности работы региональных властей. Как только президент примет решение, мы вам обязательно сообщим», — заключил он.

На сегодняшний день в регионе «по умолчанию» есть человек, который, по словам Пескова, «сидит на хозяйстве». О ком конкретно идет речь, он не уточнил.

Савченко возглавлял Белгородскую область с 1993 года. 17 сентября чиновник досрочно сложил полномочия губернатора. В тот же день он подписал указ о назначении своим первым заместителем бывшего главу Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева.

Глава региона объяснил решение досрочно прекратить свои полномочия избранием на пост депутата Белгородской областной думы. При этом политологи, опрошенные «Известиями», заявили, что его уход с должности может быть связан с итогами прошедшего единого дня голосования.

22 сентября Путин досрочно прекратил полномочия Савченко. При этом Белгородская областная дума наделила экс-губернатора полномочиями представителя в Совете Федерации от законодательной власти региона.