Адвокат Устюгова назвал решение о дисквалификации спорстмена смехотворным

Решение антидопинговой панели CAS признать российского биатлониста Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил было принято без юридического анализа и обоснования, заявил во вторник, 27 октября, адвокат спортсмена Алексей Панич в беседе со «Спорт-Экспресс».

«Решение СAS ADD выглядит просто смехотворно и является простой копией заявления IBU о признании Устюгова виновным в отсутствие какого-либо юридического анализа и обоснования», — сказал защитник.

Он указал на то, что возбуждение уголовного дела, закрытого еще в 2018 году, в отсутствие новых доказательств является нарушением общепринятого принципа «рес юдиката».

Кроме того, юрист отметил, что CAS ADD не обладает компетенцией по рассмотрению данного спора, поскольку он был создан только после принятия новой Конституции IBU в 2019 году, то есть через пять лет после завершения Устюговым карьеры. По словам Панича, рассмотрение заявления панелью является нарушением правовых норм.

«Это просто бред, учитывая, что Устюгов закончил карьеру в апреле 2014 года и пробы 2017 года были взяты без предупреждения, показав отрицательный результат на допинг в лаборатории в Кельне», — подчеркнул адвокат, добавив, что за всю карьеру биатлониста его многочисленные пробы всегда были чистыми и ни разу не подтвердили использование им допинга.

Устюгова обвиняют в употреблении анаболического стероида оксандролона. 15 февраля IBU аннулировал все медали, очки и призы биатлониста с 27 августа 2013 года до конца сезона-2013/14. В этот период попадает в том числе олимпийское золото в эстафете. Таким образом, Россия теряет первое место в медальном зачете Игр в Сочи.

Сам спортсмен заявил, что не удивлен решению Международного союза биатлонистов и намерен обжаловать его.

«Я пойду до конца, уже пошел в Австрийский суд и пойду в любой другой. Время покажет, кто прав. Я буду требовать только публичного рассмотрения с участием журналистов», — подчеркнул Устюгов.

Обвинения в употреблении допинга российским спортсменам Устюгову, Светлане Слепцовой, Александру Печенкину и Александру Чернышову предъявили в августе 2018 года. Печенкин и Чернышов были дисквалифицированы в 2019 году. Устюгова изначально оправдали, но в феврале 2020 года дело возобновили.