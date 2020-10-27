Около 1,5 млн рублей штрафов заплатили сахалинцы за парковку на газоне

С начала 2020 года в Южно-Сахалинске привлекли к ответственности за парковку на газонах 1232 нарушителя. Общая сумма штрафа превысила 1,5 млн рублей.

За соблюдением закона следят сотрудники департамента общественной безопасности и контроля.

Также активное участие в этой работе принимают и сами местные жители, которые не хотят мириться с тем, что из-за неправильной парковки значительно страдает благоустройство дворовой территории. В частности, по обращению граждан к ответственности привлекли 320 нарушителей, а сумма штрафов составила порядка 480 тыс. рублей.

Как уточняет ИА SakhalinMedia со ссылкой на городскую администрацию, о фактах парковки на газонах или на детских площадках горожане могут сообщить через официальный сайт мэрии, приложив фото нарушителя, адрес и время.

За парковку на газонах, цветниках, пешеходных дорожках, которые не являются элементами дороги, на детских и спортивных площадках, площадках для сушки белья предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей. При повторном нарушении — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.