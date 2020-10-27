«Роскосмос» назвал дату выхода космонавтов в открытый космос

Выход космонавтов «Роскосмоса», действующих членов экипажа Международной космической станции (МКС), в открытый космос запланирован на 18 ноября. Об этом во вторник, 27 октября, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

При этом точное время собеседник агентства не указал.

Космонавты совершат два выхода в открытый космос — в ноябре 2020 года и в феврале 2021 года. Это необходимо для подготовки отстыковки и затопления модуля «Пирс» в следующем году и для запуска нового модуля «Наука» в апреле 2021 года.

Первоначально запустить модуль планировалось в мае 2020 года, а до этого в июле. В декабре 2019 года Рогозин заявил о возможном переносе мероприятия на 2021 год.

Модуль «Наука» начали строить в Центре Хруничева в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС «Заря». В 2013 году после его передачи от предприятия-производителя в ракетно-космическую корпорацию «Энергия» в ходе тестирования выяснилось, что в топливной системе содержатся посторонние частицы. Было принято решение вернуть модуль на доработку.

Модуль способен вырабатывать кислород на шесть человек, а также регенерировать воду из урины. Кроме того, «Наука» предоставит космонавтам второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос.