Песков сравнил возможности медицины РФ и других стран в борьбе с COVID-19

В России ситуация с медицинским обеспечением в связи с распространением коронавируса гораздо стабильнее, чем во многих передовых странах мира. Об этом во вторник, 27 октября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Естественно, каждая страна реагирует в меру своих возможностей, у нас возможностей в этом плане достаточно много, и ситуация у нас гораздо стабильнее в плане медицинского обеспечения, чем во многих странах мира. <...> Это однозначный факт», — сказал Песков.

При этом, по его словам, в стране существуют и проблемы, и для того, чтобы не превращать их в «системные проблемы», нужно вести соответствующую работу.

На вопрос о необходимости реформ в системе здравоохранения Песков ответил, что в мире нет ни одной страны, где медицинская сфера была бы достаточно профинансирована.

Пандемия, по мнению представителя Кремля, стала поводом для того, чтобы думать о «концептуальном развитии» системы здравоохранения. Комментируя вопрос о возможности увеличения статьи расходов на медицину, Песков заметил, что «бюджетная работа ритмичная и, конечно, каждый раз это становится предметом для обсуждения».

Ранее 27 октября сообщалось, что правительство России расширило перечень медучреждений, перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Уточняется, что после перепрофилирования коечный фонд для пациентов с коронавирусом в стране увеличится на 1 тыс. койко-мест.

Всего на данный момент в России развернуто свыше 216 тыс. соответствующих коек, в том числе обеспеченных кислородом — 118 908, а аппаратами ИВЛ — 28 222, подчеркнули в правительстве.

По последним данным, за последние сутки в России зафиксировали 16 550 новых случаев коронавируса. За всё время в стране выявили 1 547 774 случая заболевания, умерли 26 589 человек, выздоровели 1 158 940 человек.

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