Экс-владелец Бинбанка стал ответчиком по иску на 82 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы 23 ноября начнет рассматривать заявление конкурсного управляющего подконтрольной экс-владельцу Бинбанка Микаилу Шишханову компании «Диджитал Инвест» Максима Лапкина о привлечении Шишханова к ответственности по долгам фирмы, которые составляют около 82 млрд рублей. Об этом во вторник, 27 октября, сообщает «РИА Новости».

Согласно материалам картотеки арбитражных дел, компанию «Диджитал Инвест», выпускавшую облигации, признали банкротом по упрощенной процедуре ликвидируемого должника в январе по заявлению физлица.

Непогашенными остались обязательства по восьми выпускам облигаций, состоявшимся в 2015–2016 годах, на сумму примерно 82 млрд рублей, в том числе более 63 млрд рублей номинальной стоимости, около 15 млрд рублей купонного дохода, а также проценты. Данные обязательства суд включил в реестр требований кредиторов по заявлению ООО «РКТ», представителя владельцев облигаций.

В определении суда, касающемся заявления о привлечении Шишханова к субсидиарной ответственности, не указана сумма, которую просит взыскать конкурсный управляющий. По общему правилу она равна сумме непогашенных обязательств должника.

В материалах банкротства сообщается, что у «Диджитал Инвеста» есть имущество — в частности, доля 0,1% в обанкротившемся ООО «Регион-Инвест», выставленная на торги с начальной ценой более 1 млрд рублей, но во время первых торгов заявок на ее покупку не было.

В деле о банкротстве «Регион-Инвеста» его конкурсный управляющий Виктор Чепов также просит привлечь экс-владельца Бинбанка к субсидиарной ответственности на сумму больше 70 млрд рублей.

Ранее, 27 октября, суд в Москве арестовал активы санатора Рост Банка, экс-владельца Бинбанка Микаила Шишханова и его соответчиков по делу банка «Траст» о взыскании более 306,5 млрд рублей. Предварительные судебные слушания назначены на 17 ноября.

В Бинбанке санация началась после того, как собственники кредитной организации обратились с соответствующей просьбой к Банку России. Шишханов в сентябре 2017-го заявлял, что на его оздоровление понадобится около 100–150 млрд рублей. В то же время зампред ЦБ Василий Поздышев оценивал потребность Бинбанка в доформировании резервов в 250–350 млрд рублей.