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Экс-владелец Бинбанка стал ответчиком по иску на 82 млрд рублей

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Арбитражный суд Москвы 23 ноября начнет рассматривать заявление конкурсного управляющего подконтрольной экс-владельцу Бинбанка Микаилу Шишханову компании «Диджитал Инвест» Максима Лапкина о привлечении Шишханова к ответственности по долгам фирмы, которые составляют около 82 млрд рублей. Об этом во вторник, 27 октября, сообщает «РИА Новости».

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Согласно материалам картотеки арбитражных дел, компанию «Диджитал Инвест», выпускавшую облигации, признали банкротом по упрощенной процедуре ликвидируемого должника в январе по заявлению физлица.

Непогашенными остались обязательства по восьми выпускам облигаций, состоявшимся в 2015–2016 годах, на сумму примерно 82 млрд рублей, в том числе более 63 млрд рублей номинальной стоимости, около 15 млрд рублей купонного дохода, а также проценты. Данные обязательства суд включил в реестр требований кредиторов по заявлению ООО «РКТ», представителя владельцев облигаций.

В определении суда, касающемся заявления о привлечении Шишханова к субсидиарной ответственности, не указана сумма, которую просит взыскать конкурсный управляющий. По общему правилу она равна сумме непогашенных обязательств должника.

В материалах банкротства сообщается, что у «Диджитал Инвеста» есть имущество — в частности, доля 0,1% в обанкротившемся ООО «Регион-Инвест», выставленная на торги с начальной ценой более 1 млрд рублей, но во время первых торгов заявок на ее покупку не было.

В деле о банкротстве «Регион-Инвеста» его конкурсный управляющий Виктор Чепов также просит привлечь экс-владельца Бинбанка к субсидиарной ответственности на сумму больше 70 млрд рублей.

Ранее, 27 октября, суд в Москве арестовал активы санатора Рост Банка, экс-владельца Бинбанка Микаила Шишханова и его соответчиков по делу банка «Траст» о взыскании более 306,5 млрд рублей. Предварительные судебные слушания назначены на 17 ноября.

В Бинбанке санация началась после того, как собственники кредитной организации обратились с соответствующей просьбой к Банку России. Шишханов в сентябре 2017-го заявлял, что на его оздоровление понадобится около 100–150 млрд рублей. В то же время зампред ЦБ Василий Поздышев оценивал потребность Бинбанка в доформировании резервов в 250–350 млрд рублей.

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