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В Красноярске мать продала новорожденного сына за 25 тыс. рублей

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В Красноярске 30-летняя женщина продала своего новорожденного ребенка бездетной паре за 25 тыс. рублей. Об этом сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД по Красноярскому краю Дарья Грибкова во вторник, 27 сентября.

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По данным стражей порядка, у женщины уже есть трое детей и она состоит в полиции на профилактическом учете по делам несовершеннолетних как родитель, ненадлежащим образом выполняющий свои родительские обязанности. Поэтому правоохранители ежемесячно проверяют женщину по месту проживания. В ходе одного из таких визитов она им призналась, что ожидает четвертого ребенка.

Позднее женщина на некоторое время уехала в Кызыл к своим родственникам, а когда вернулась оттуда и к ней вновь пришли правоохранители, она оказалась уже не беременной. Ее стали расспрашивать, где четвертый ребенок, и мать призналась, что передала его за денежное вознаграждение бездетной паре.

Родила она мальчика в одном из роддомов Красноярка под именем и с документами женщины, которой впоследствии передала новорожденного сына.

Как призналась сама роженица, после того как она родила сына, то уже не хотела его отдавать. Супруги, с которыми она договорилась, пока находилась в медучреждении, сидели с ее детьми и приехали забирать ее с сыном из роддома.

Когда они сели в такси, то новоиспеченные родители забрали мальчика и больше уже не отдавали его матери, а затем и вовсе перестали выходить на связь с женщиной и даже поставили ее номер в черный список. Через некоторое время они перевели ей на карту 25 тыс. рублей, которые, по словам женщины, были единовременным пособием, которое супруги ей обещали.

Она отметила, что на эти деньги она купила свои детям сладости и одежду. При этом она уверяет, что скучает по четвертому ребенку и хотела бы его вернуть.

В настоящее время в отношении женщины следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми». Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

9 октября стало известно, что женщина в столице пыталась продать новорожденную девочку за 300 тыс. рублей. Ее застали с поличным во время передачи денег. Отмечается, что «покупателями» стали активисты движения «Альтернатива». Они предупреждали женщину, что ребенка ждут плохие и опасные условия, но ее это не остановило. Она рассказывала, что ей нужны деньги. На самом деле она просто хотела купить сапоги.

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