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Попова заявила о наличии у РФ всего необходимого для реагирования на инфекции

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У России есть всё необходимое для первичного реагирования на новые инфекции. Об этом во вторник, 27 октября, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе форума «Здоровое общество» на площадке МИА «Россия Сегодня».

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«Нам теперь для каждой новой, а они, конечно, будут еще и возникают время от времени, просто не всегда они с таким потенциалом, мы их видим, инфекции нужно будет только тест-системы. Оборудование, кадры у нас есть по всей стране для первичного реагирования», ― сказала она.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что в такой ситуации самое главное ― «распознать врага», а для этого необходимо разрабатывать свою тест-систему под каждую бактерию или вирус.

Ранее в этот день эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии, президент компании DiaPrep System Inc. Михаил Фаворов предположил, что в России эпидемия коронавируса завершится в 2022 году, однако это может случиться и раньше.

21 октября директор Центра им. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург выразил уверенность, что ситуация с коронавирусом в стране станет управляемой при помощи массовой вакцинации.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 547 774 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 26 589 летальных исходов, выздоровели 1 158 940 человек.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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