Роскомнадзор заявил о цензуре российских СМИ со стороны Facebook, Twitter и Youtube

Google, Facebook и Twitter ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ. Об этом говорится в сообщении Роскомнадзора 27 октября.

В ведомстве отмечают, что цензура иностранных интернет-компаний приобрела системный характер.

«Неоднократные обращения с требованиями прекратить цензуру российских СМИ игнорируются», — указано в сообщении.

При этом Роскомнадзор заявил о росте количества фейков на иностранных интернет-платформах. В том числе на площадке YouTube выявлено 278 ссылок на фейковые материалы, Instagram — 35, Facebook — 31, Twitter — 22.

Ранее, 23 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об открытой цензуре со стороны социальных сетей Twitter и Facebook. Она также указала, что одной из угроз в цифровой сфере является монополизация онлайн-пространства, доминирование западных, в частности, американских, корпораций и отсутствие транспарентности и общепринятых правил.

До этого сообщалось, что Twitter ввел ряд ограничений перед выборами в США. Соцсеть запретила заранее говорить о победе одного из кандидатов до объявления результатов голосования. Подобные сообщения получают особые пометки. Твиты, в которых администрация сервиса увидит попытки вмешательств в выборы, будут удалять. Лайкать публикации некоторых блогеров и политиков запретят. Заморозка коснется профилей тех, у кого более 100 тыс. подписчиков.