Стали известны подробности конфликта в Чечне между силовиками

Участники конфликта в чеченском селе Ачхой-Мартан, произошедшем между бойцами ОМОНа и СОБРа, находились в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ 27 октября.

Как стало известно, омоновцы отдыхали в местном кафе и вели себя шумно. Боец СОБРа, находившийся в этом же заведении, сделал компании замечание. Вскоре словесная перепалка переросла в конфликт, собровец позвал своих коллег на помощь. Силовики вышли на улицу. Хозяин кафе вызвал полицию, посетители пытались разнять силовиков, однако те начали стрелять.

По данным телеканала, погибли сотрудник ОМОНа Шамиль Марзобеков и боец СОБРа Рустам Мадаев.

О случившемся стало известно ранее 27 октября.

Обстоятельства случившегося и точное количество пострадавших в конфликте устанавливаются.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

16 октября в городе Назрани Республики Ингушетия произошла перестрелка между сотрудниками правоохранительных органов и неизвестными лицами. На следующий день стало известно, что силовики ликвидировали одного боевика в ходе спецоперации в городе.