Глава минздрава Ростовской области покинула должность

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская освобождена от должности по собственному желанию. Об этом говорится в указе губернатора региона от 27 октября.

«Указом губернатора Ростовской области Василия Голубева сегодня, 27 октября, освобождена от замещаемой должности министр здравоохранения региона Татьяна Быковская — по собственному желанию, в связи с выходом на пенсию», — сообщает пресс-служба правительства региона.

Быковская занимала пост главы минздрава Ростовской области с 2004 года. Является доктором медицинских наук. Удостоена ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Начала свою трудовую деятельность операционной медсестрой больницы скорой медицинской помощи № 2 г. Ростова-на-Дону. Помимо медицинского образования имеет еще и экономическое, и юридическое.