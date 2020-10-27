Госдума одобрила закон о правительстве России

Госдума в ходе пленарного заседания во вторник, 27 октября, одобрила федеральный конституционный закон о правительстве, которым устанавливаются порядок формирования и полномочия кабинета министров.

Согласно закону, председатель кабмина, его заместители и федеральные министры будут назначаться президентом России после их утверждения Думой. Эти нормы не коснутся министров силового блока — Минобороны, МВД, МЧС, Минюста, а также главы МИДа. Они будут назначаться на должность главой государства после консультаций с Советом Федерации.

Президент в течение двух недель после вступления в должность или отставки правительства обязан внести в Госдуму представление по кандидатуре премьер-министра. В случае отставки главы правительства, его освобождения от должности президентом или отклонения кандидатуры нижней палатой парламента президент должен в течение недели внести в Госдуму представление по кандидатуре премьер-министра.

Членам кабмина будет запрещено заниматься предпринимательской и другой оплачиваемой деятельностью, кроме научной, преподавательской и иной творческой деятельности, получать вознаграждения, подарки и пользоваться оплаченными за него услугами.

Правительство также будет обеспечивать гарантии минимального размера оплаты труда (МРОТ) не менее прожиточного минимума в целом по стране.

Проект был внесен в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным 22 сентября. Документ определяет статус правительства и его место в системе публичной власти, закрепляет порядок его формирования при участии парламента, полномочия в различных сферах, а также предусматривает ограничения для членов правительства.