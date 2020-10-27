Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Еще 3269 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
Мир
В Минобороны Армении заявили об ударе Азербайджана по границе с Ираном
Общество
Глава минздрава Ростовской области покинула должность
Общество
Роспотребнадзор предписал ограничить работу заведений общепита ночью
Мир
Шойгу заявил о неспокойной обстановке на границе Союзного государства с НАТО
Сюжет:

Вакцинация от коронавируса в Японии будет бесплатной для населения

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вакцинация от коронавируса в Японии будет бесплатной для жителей государства. Соответствующие поправки к Закону об иммунизации приняло правительство страны, сообщает во вторник, 27 октября, агентство Kyodo.

Один для всех: почему тест на COVID делают не каждому заболевшему
К концу эпидемии в России с инфекцией могут столкнуться три миллиона человек, считают вирусологи

Все расходы по вакцинации берет на себя правительство. В случае возникновения побочных эффектов от вакцины оно также возьмет на себя выплаты компенсации за них.

При этом население страны теперь обязано «предпринять усилия по вакцинации», но только при наличии безопасного препарата, отмечает агентство.

Япония рассчитывает обеспечить себя достаточным количеством вакциной от коронавируса для всего населения уже в первой половине 2021 года.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer, в Японии на сегодняшний день зарегистрировано 97 074 случая коронавируса, скончалась 1718 человек, выздоровели 89 709 пациентов.

Число подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 43,8 млн, а летальных исходов на фоне инфекции насчитывается более 1,16 млн. Вылечились свыше 32,2 млн человек.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020