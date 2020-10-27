Вакцинация от коронавируса в Японии будет бесплатной для населения
Вакцинация от коронавируса в Японии будет бесплатной для жителей государства. Соответствующие поправки к Закону об иммунизации приняло правительство страны, сообщает во вторник, 27 октября, агентство Kyodo.
Все расходы по вакцинации берет на себя правительство. В случае возникновения побочных эффектов от вакцины оно также возьмет на себя выплаты компенсации за них.
При этом население страны теперь обязано «предпринять усилия по вакцинации», но только при наличии безопасного препарата, отмечает агентство.
Япония рассчитывает обеспечить себя достаточным количеством вакциной от коронавируса для всего населения уже в первой половине 2021 года.
Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.
По данным международного статистического бюро Worldometer, в Японии на сегодняшний день зарегистрировано 97 074 случая коронавируса, скончалась 1718 человек, выздоровели 89 709 пациентов.
Число подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 43,8 млн, а летальных исходов на фоне инфекции насчитывается более 1,16 млн. Вылечились свыше 32,2 млн человек.