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Skoda выпустит новое поколение Fabia в 2021 году

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Чешская компания Skoda представит в 2021 году на европейском рынке модель Fabia нового поколения. Об этом 27 октября сообщает Autocar.

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Новинку построят на платформе MQB A0, которая также лежит в основе хетчбэков Seat Ibiza и Volkswagen Polo. Дизайн автомобиля позаимствует черты Skoda Kamiq, Scala и Octavia. Также автомобиль обзаведется новейшей информационно-развлекательной системой.

В линейку двигателей войдут бензиновые трехцилиндровые и четырехцилиндровые моторы. Модель можно будет приобрести как с механической коробкой передач, так и с роботизированной трансмиссией.

26 октября сообщалось, что Skoda начала прием заказов в России на модель Octavia четвертого поколения. Стоимость машины составляет от 1 409 000 до 1 757 000 рублей.

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