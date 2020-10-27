В Роспотребнадзоре спрогнозировали заболеваемость COVID-19 в феврале-марте

Обострение ситуации с заболеваемостью коронавирусом в России может произойти в феврале-марте 2021 года. Об этом во вторник, 27 октября, заявила «РИА Новости» замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Она подчеркнула, что для снижения уровня заболеваемости COVID-19 необходимо, чтобы большая часть населения страны стала невосприимчивой к коронавирусу. Пшеничная отметила, что это произойдет благодаря антителам, которые сформируются в организме после перенесенной болезни или же после вакцинации.

Также сделать человека невосприимчивым к вирусу, по ее словам, может помочь «клеточная» память лимфоцитов, которая позволит побороть инфекцию даже тем людям, у кого нет антител.

24 октября замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что заболеваемость COVID-19 в России может выйти на фазу спада в конце зимы — в начале весны.

По его словам, обычно от начала подъема заболеваемости ожидается максимальный рост на протяжении 28 дней, то есть двух инкубационных периодов, «поэтому первая декада ноября должна расставить все по своим местам».

21 октября директор Центра им. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург выразил уверенность, что ситуация с коронавирусом в стране станет управляемой при помощи массовой вакцинации.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлен 1 531 224 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 26 269 летальных исходов, выздоровел 1 146 096 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.