Двух пассажиров с золотым самородком задержали в аэропорту Магадана

Двух пассажиров задержали в аэропорту Магадана за попытку вывезти более 300 г самородного золота. Драгоценный металл у них нашли при досмотре багажа.

Установлено, что подозреваемые работали на одном из предприятий, которое занимается добычей золота. Найденный самородок они утаили. Сумма ущерба от их действий превысила 1 млн рублей.

По факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция по этой статье — до 10 лет лишения свободы. Кроме того, мужчинам грозит штраф в размере до 1 млн рублей, пишет ИА MagadanMedia.

Подозреваемых отпустили под подписку о невыезде. Пока не известно, кому из двух пассажиров принадлежит багаж, в котором находился самородок.