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Школьнице на Урале предъявили обвинение в покушении на убийство

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Управление Следственного комитета России (СК РФ) по Челябинской области предъявило обвинение в покушении на убийство 15-летней школьнице, которая ударила свою сверстницу ножом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 27 октября на сайте ведомства.

«В настоящее время обвиняемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ, в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел вечером 24 октября. Сообщается, что между подростками произошел конфликт, в результате которого школьница нанесла ножевое ранение 14-летней знакомой. Пострадавшую госпитализировали. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.

Сообщается, что после инцидента прокуратура Челябинской области проверит школу, а также работу органов системы профилактики.

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