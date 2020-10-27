Подростка задержали за поджог нескольких гаражей в ЕАО

В селе Старый Аэропорт в ЕАО задержали несовершеннолетнего поджигателя гаражей. Его личность была установлена во время осмотра места происшествия сотрудниками следственно-оперативной группы.

Как рассказали ИА EAOMedia в ГУ МЧС по ЕАО, информация о возгорании поступила на пульт дежурного накануне в 16:30. Сообщалось о том, что горят деревянные гаражи, обшитые металлом. Два бокса были полностью охвачены огнем, и пламя перешло на третий.

Пожарным удалось оперативно локализовать возгорание, не допустив распространения огня. В результате два гаража сгорели полностью, третий поврежден. Обошлось без пострадавших.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Уточняется сумма причиненного ущерба.