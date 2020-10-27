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Жители Подмосковья выберут зоны для санитарной обработки леса

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Жителям Московской области предложили самим выбрать зоны для проведения санитарной обработки леса. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Голосование «За здоровые леса Подмосковья!» проводится на портале «Добродел» до 31 октября. Его результаты определят приоритетные лесные участки для проведения санитарной рубки сухостойных и больных деревьев.

«Именно они будут включены в первую очередь в план лесопатологического обследования на вегетационный период 2021 года с назначением санитарно-оздоровительных мероприятий в 2021-2022 годах», — приводит РИАМО слова представителя пресс-службы ведомства.

Отмечается, что на портал уже поступило около 1670 предложений. Пожелания жителей направят по принадлежности ответственным за содержание территории.

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