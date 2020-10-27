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Лед арены «Ерофей» в Хабаровске расписали перед Суперкубком по бенди

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В Хабаровске готовятся к Суперкубку России по бенди, который стартует 1 ноября. Ледовое поле арены «Ерофей» расписали соответствующим образом.

Новая разметка стала ярче и легко наносится, рассказали ИА AmurMedia в пресс-службе городской администрации. Нанесением разметки занимались специалисты МУП «Научно-производственный центр организации дорожного движения». Для этого они использовали имеющееся у них оборудование и материалы — ручную покрасочную машину «GRACO» и канадскую краску марки «Getice». Она сертифицирована для разметки ледового покрытия.

Старший специалист службы заливки арены «Ерофей» Дмитрий Сысоев рассказал, что раньше разметку наносили с помощью виниловой ленты, на ее монтаж уходило около одного дня. Новый метод дает возможность завершить процесс в течение трех часов. Кроме того, новая разметка более яркая.

1 ноября на обновленном поле встретятся хоккеисты «СКА-Нефтяника» и «Динамо-Москва». Они поборются за Суперкубок России по бенди.

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