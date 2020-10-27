Уголовное дело возбудили после ДТП с четырьмя погибшими под Красноярском

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств после смертельного ДТП, произошедшего накануне в Емельяновском районе Красноярского края. Об этом во вторник, 27 октября, сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.

«Следователи следственного отдела МО МВД России «Емельяновский» возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» по факту совершения дорожно-транспортного происшествия с четырьмя погибшими», — отметили в ведомстве.

Авария произошла на 776 км трассы Р-255 «Сибирь». Столкнулись легковой автомобиль ВАЗ-2107 и грузовик DAF. В результате ДТП погибли 17-летний водитель отечественной машины, две пассажирки в возрасте 22 и 18 лет, а также 4-летний мальчик.

Все погибшие проживали в поселке 13 Борцов Революции.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства аварии. Выясняется, как несовершеннолетний юноша оказался за рулем автомобиля.

Ранее во вторник стало известно еще об одном ДТП, произошедшем в Красноярском крае. По данным регионального главка МВД, в Ермаковском районе на 497 км автодороги Р-257 «Енисей» микроавтобус опрокинулся в кювет, пострадали восемь человек.