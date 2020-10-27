В Роспотребнадзоре назвали сроки спада активности коронавируса в мире

В различных странах коронавирус сможет сохранять активность еще минимум полтора года, считает заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По мнению специалиста, в некоторых регионах мира время от времени будут возникать «горячие точки» по COVID-19, пишет 27 октября «РИА Новости».

При этом обострение ситуации с коронавирусом в России, по мнению Пшеничной, может произойти в феврале-марте.

27 октября вирусологи рассказали «Известиям», что в России ситуация с коронавирусом складывается неоднозначно, поэтому в регионах возможна даже третья волна заболеваемости.

В то же время в Москве за счет уже сформировавшейся иммунной прослойки, соблюдения масочного режима и ограничительных мер существует возможность выхода на плато в скором времени.

По последним данным, в России выявлено более 1,5 млн случаев коронавируса, 26,2 тыс. летальных исходов и свыше 1,1 млн выздоровевших.

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