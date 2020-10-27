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В США начали готовиться к беспорядкам на фоне выборов
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В США начали готовиться к беспорядкам на фоне выборов

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В США Министерство внутренней безопасности (МВБ) готовится к возникновению массовых беспорядков в нескольких американских городах на фоне предстоящих президентских выборов. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновников.

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По данным телеканала, в режим повышенной готовности переведены офицеры погранично-таможенной службы и иммиграционно-таможенной полиции. Их могут привлечь к охране федеральных зданий, уточнил высокопоставленный чиновник одного из вышеуказанных ведомств.

«У нас есть подготовленные команды, если возникнет необходимость», — цитирует CNN исполняющего обязанности заместителя министра МВБ Кена Куччинелли, который также отметил, что в министерстве «нет никаких определенных разведданных о некой угрозе насилия» в стране после выборов.

Накануне отбывающий срок в американской тюрьме российский бизнесмен Виктор Бут выразил мнение, что в Соединенных Штатах в ночь после президентских выборов может начаться новая гражданская война.

По мнению россиянина, как демократы, так и республиканцы могут не признать результаты выборов в случае поражения своего кандидата. Чтобы повернуть итоги голосования в свою пользу? противостоящие политсилы в США, по его словам, «готовы использовать любые трюки и приемы из опыта всех цветных революций и переворотов, которые США инициировали и совершили в мире за последние 50 лет».

За день до этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что компания Facebook может принять меры для регулирования публикаций и распространения контента в соцсети при возникновении острой конфликтной ситуации, связанной с выборами президента США.

Так, соцсеть планирует использовать инструменты, специально разработанные для стран, «подверженных рискам», в том числе повсеместное замедление распространения сообщений, которые становятся «вирусными», и снижение порога идентификации сообщений, потенциально разжигающих рознь.

При этом в начале октября стало известно, что Twitter также введет ряд ограничений перед выборами в США. Так, соцсеть запретит заранее говорить о победе одного из кандидатов до объявления результатов голосования. Подобные сообщения получают особые пометки. Твиты, в которых администрация сервиса увидит попытки вмешательств в выборы, будут удалять. Лайкать публикации некоторых блогеров и политиков запретят. Заморозка коснется профилей тех, у кого более 100 тыс. подписчиков.

Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей и треть сената конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Борьбу за пост президента ведут республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.

По данным на 24 октября более 50 млн американцев уже проголосовали досрочно. Из них 35 млн граждан отдали свой голос по почте, а 15 млн пришли на избирательные участки.

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