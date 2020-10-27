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И.о. президента Киргизии назначил нового секретаря Собвеза
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И.о. президента Киргизии назначил нового секретаря Собвеза

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Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров назначил Рыскелди Мусаева секретарем Совета безопасности республики. Об этом сообщила во вторник, 27 октября, пресс-служба главы государства.

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«Рыскелди Жусупович назначен секретарем Совета безопасности Кыргызской Республики», — сказано в сообщении.

Кроме того, Жапаров также подписал указ об освобождении от должности секретаря Совбеза Кенешбека Дуйшебаева, который был назначен на этот пост 15 октября.

Накануне Жапаров заявил, что будет участвовать в президентских выборах в январе следующего года. Он сложит полномочия исполняющего обязанности главы государства в начале декабря, чтобы принять участие в кампании.

После парламентских выборов в начале октября в Киргизии вспыхнули протесты. Сторонники партий, которые не попали в парламент, вышли на улицы.

В результате премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков подали в отставку. Кроме того, 15 октября покинул свой пост и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Его полномочия перешли к новому премьер-министру Садыру Жапарову. С 15 октября протесты прекратились.

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