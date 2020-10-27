В Луизиане объявили режим ЧС из-за приближающегося урагана «Зета»

В американском штате Луизиана объявлен режим ЧС из-за приближения урагана «Зета». Об этом на своей странице в Twitter во вторник, 27 октября, написал губернатор штата Джон Бэл Эдвардс.

«Сегодня я объявил режим ЧС в преддверии урагана «Зета», — написал чиновник.

Today, I declared a state of emergency in advance of Hurricane #Zeta. Now is the time for all Louisianans to prepare. Visit https://t.co/kDTJbVqu0Y to make sure your plan is ready and continue listening to your local news and officials. https://t.co/I35cLabWPo #lagov #lawx pic.twitter.com/W52R26TDU1 — John Bel Edwards (@LouisianaGov) October 26, 2020

Он также подчеркнул, что жителям штата рекомендовано начать подготовку к удару стихии, пишет RT. Эдвардс добавил, что жителям не рекомендуется использовать генераторы, поскольку большинство смертей от другого урагана, «Лауры», произошли в результате их неправильной эксплуатации», пишет REGNUM.

Согласно прогнозам метеорологов, ураган «Зета» обрушится на южное побережье Мексиканского залива вечером в среду, 28 октября, пишет сайт aif.ru. Как отметили в Национальном центре США по наблюдению за ураганами, скорость ветра внутри стихийного явления составляет 36,1 м/с, что соответствует первой категории по шкале Саффира – Симпсона. В настоящее время «Зета» движется на северо-запад со скоростью 5,2 м/с.

Побережье американского штата Луизиана в пятницу, 9 октября, оказалось под ударом урагана «Дельта». В некоторых южных частях региона наблюдаются разрушительные ветра и штормовой прилив. В результате урагана погибло два человека.