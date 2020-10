В Луизиане объявили режим ЧС из-за приближающегося урагана «Зета»

В американском штате Луизиана объявлен режим ЧС из-за приближения урагана «Зета». Об этом на своей странице в Twitter во вторник, 27 октября, написал губернатор штата Джон Бэл Эдвардс.

«Сегодня я объявил режим ЧС в преддверии урагана «Зета», — написал чиновник.

Today, I declared a state of emergency in advance of Hurricane #Zeta. Now is the time for all Louisianans to prepare. Visit https://t.co/kDTJbVqu0Y to make sure your plan is ready and continue listening to your local news and officials. https://t.co/I35cLabWPo #lagov #lawx pic.twitter.com/W52R26TDU1