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В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве 27 октября

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В Москве во вторник, 27 октября, ожидается переменная облачность, без осадков, сообщается на сайте Гидрометцентра.

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Днем столбики термометров достигнут отметки +10 – +12 градусов, ночью похолодает до +4 градусов. Будет дуть южный, юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с, атмосферное давление составит около 756 мм ртутного столба.

В Московской области температура воздуха будет колебаться в пределах +8 – +13 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до отметки +1 градус.

Ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что сухая аномально теплая погода сохранится в столице до четверга, 29 октября.

Однако в пятницу, 30 октября, из-за дождевых туч приток солнечного тепла сократится и столбики термометров не поднимутся выше 7–10 градусов тепла, отметили в метеоцентре.

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