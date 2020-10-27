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Под Новосибирском женщине предъявили обвинение в убийстве дочери

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Следователи в Новосибирской области предъявили обвинение женщине в убийстве своей двухлетней дочери. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщается на сайте регионального СУ СК России.

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По версии следствия, преступление обвиняемая совершила утром 23 октября. Местная жительница утопла свою двухлетнюю дочь в ванне, находясь у себя в квартире в Железнодорожном районе. Как отмечает телеканал «360», женщина могла совершить убийство из-за психического расстройства. По данным издания, обвиняемая страдала от навязчивых идей и наблюдалась у врачей.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

Следствие настаивало на заключении обвиняемой под стражу, суд удовлетворил ходатайство. Расследование уголовного дела продолжается, пишет «Федеральное агентство новостей».

Как пишет сайт kp.ru, семья ранее не состояла на учете, к уголовной ответственности не привлекалась. По словам мужа обвиняемой, он винит во всем произошедшем себя, поскольку знал о психических проблемах жены, но оставил ее с маленьким ребенком. Он рассказал, что у нее периодически возникали галлюцинации, а сама она считала себя проводником из потустороннего мира, слышала в своей голове разные голоса и убеждала родных, что должна спасти мир. Женщина проходила обследования в частных клиниках и получала лечение. Издание со ссылкой на источник в правоохранительных органах отмечает, что она была уверена, будто ее дочери по наследству был передан ее дар, и она не хотела, чтобы та страдала. Уточняется, что физически девочка была здорова и тревог у родных не вызывала.

17 октября сообщалось, что жительница Саратова выбросила из окна четвертого этажа двух дочерей пяти и восьми лет. Обеих госпитализировали в тяжелом состоянии.

Соседи отзываются о 39-летней матери как о «нормальной» и непьющей. По некоторым данным, женщина тяжело переживала развод с отцом детей и могла принимать антидепрессанты.

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