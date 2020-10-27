Прокуратура на Урале начала проверку из-за нападения школьницы с ножом

В Челябинской области прокуратура проверит школу, а также работу органов системы профилактики после того, как школьница напала на сверстницу с ножом. Об этом говорится на сайте регионального ведомства во вторник, 26 октября.

ЧП произошло в селе Русская Теча Красноармейского района вечером 24 октября. Между двумя подростками произошел конфликт из-за мальчика. Как пишет сайт kp.ru, каждая привела с собой на встречу группу поддержки. Сначала подростки ругались и спорили, а потом началась драка. В результате 15-летняя девочка напала на 14-летнюю и нанесла ей ножевое ранение.

Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии, пишет телеканал «360». В отношении нападавшей возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемой.

Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст оценку исполнению уполномоченными органами требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, пишет RT.