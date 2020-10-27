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Опубликован проект письма Ефремова к семье погибшего в ДТП

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Бывший адвокат актера Михаила Ефремова опубликовал проект письма семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием артиста.

На своей странице в Facebook 26 октября юрист Андрей Алешкин сообщил, что защита Ефремова согласовала текст его послания с представителями семьи погибшего. На письме стоят подписи, как Алешкина, так и адвоката потерпевших Александра Добровинского.

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«Простите, что обращаюсь к Вам только сейчас, хотя должен был сделать это намного раньше. Вы мое письмо не порвете, не прочитав. Пожалуйста! Начну, пожалй с главного – с извинений. Знаю, что должен был сделать это раньше и не раз» — говорится в тексте письма.

Далее содержатся извинения, выражение желания помочь семье Захарова, а также просьба ходатайствовать о замене срока на условный.

«Я знаю, что унижал вас перед всей страной, и я готов просить прощения на глазах у всей страны», — отмечается в заключение.

По словам Алешкина, согласованное письмо говорит о наличии договоренностей с потерпевшими о возможности просить суд об условном сроке для Ефремова. Однако дальнейшие переговоры были прерваны, а сам Ефремов так и не увидел подготовленного письма, добавил адвокат.

Суд 8 сентября признал актера виновным в аварии и приговорил к восьми годам колонии. Также Ефремова лишили водительских прав на три года после освобождения.

22 октября Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову, сократив ему срок с 8 до 7,5 года колонии общего режима. Ефремов заявил об искреннем раскаянии в совершенном ДТП.

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