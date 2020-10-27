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На Камчатке зафиксировали шесть землетрясений за сутки магнитудой до 5

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Шесть землетрясений магнитудой до 5 зафиксировали на Камчатке за сутки. Об этом во вторник, 27 октября, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

Наиболее сильные сейсмособытия произошли вечером в понедельник, 26 октября, на территории Олюторского района. Одно из них имело магнитуду 4,5. Его эпицентр находился в 28 км от села Тиличики. Второе землетрясение зафиксировали равным по интенсивности в 45 км от населенного пункта, его магнитуда составила 5. Очаг его залегал на глубине 11 км, отмечает телеканал «Звезда».

Как отметили в краевом МЧС, жертв и разрушений в результате землетрясений нет. Жители населенного пункта ощутили толчки около двух баллов. Специалисты осмотрели значимые объекты на предмет повреждений. Энергетические и коммунальные объекты работают в обычном режиме. Их эпицентры находились в одном и том же районе Тихого океана примерно в 145 км южнее райцентра Усть-Камчатск.

Помимо этого, еще два крупных землетрясения произошли во вторник днем разницей в одну минуту. Магнитуда обоих землетрясений составила 4,6. Также за сутки на территории и у берегов полуострова были зафиксированы еще два землетрясения магнитудой около 3,5.

19 октября в районе Восточных Алеутских островов (американский штат Аляска) зафиксировали землетрясение магнитудой 7,5.

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