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Украинский генерал назвал срок утраты боеспособности ВВС страны

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За время независимости Украины военно-воздушные силы страны не получили ни одного нового самолета, а чинить старые советские самолеты вечно нельзя, заявил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Сергей Дроздов.

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Он подчеркнул, что парк авиационной техники ВВС Украины устарел, как морально, так и физически, поэтому нуждается в существенном обновлении.

«Мы защищаем воздушные границы нашего государства на образцах техники, которые были выпущены от 1968 до 1991 года. Самые старые самолеты у нас военно-транспортные, им от 52 лет. Ударная, истребительная и разведывательная авиация — Су-25, Су-24М, МиГ-29, Су-27, Су-24МР от 1981 по 1991 год выпуска», — цитирует его 26 октября «РБК-Украина».

Дроздов предупредил, что уже через 10 лет украинские самолеты не смогут выполнять поставленных задач, так как модернизировать и чинить всё время советскую технику невозможно за счет физического разрушения двигателей, узлов, агрегатов, планера самолета.

Также командующий отметил неспособность Украины создать в ближайшее время боевой самолет, так как страна не имеет ни соответствующей научной базы, ни мощностей. Истребители, бомбардировщики и другие боевые самолеты, по его словам, Киев будет закупать за рубежом.

В сентябре киевский политолог Андрей Головачев рассказал о неадекватности Украины, которая не видит разницы между своими желаниями и возможностями. По его словам, страна не нимает, что превратилась в самую бедное государство в Европе, которое не может позволить себе закупку новейшей военной техники.

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