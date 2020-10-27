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Отели в Сочи на зимний сезон забронированы до 90%
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Отели в Сочи на зимний сезон забронированы до 90%

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Сочинские отели на зимний период забронированы до 90%. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщается на сайте администрации Сочи.

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По словам мэра города Алексея Копайгородского, такой уровень бронирования свидетельствует об устойчивом спросе на зимний горнолыжный сезон.

«Бронь во многих отелях превысила 50%, а в некоторых — 90%. Очень важно ответственно подойти к вопросу подготовки инфраструктуры, в частности — техники для уборки снега и наледи на дорогах и тротуарах», — заявил чиновник на совещании в мэрии.

Он добавил, что также власти проконтролируют готовность всех транспортных узлов к приему туристов, а также возобновят оперативный штаб в горной местности.

Как отмечает телеканал «Звезда», подготовительные работы уже начались. В Краснополянском городском округе стартовал мониторинг объектов торговли и санитарно-курортного комплекса на наличие средств для снегоуборочных и противогололедных работ. В случае обильных осадков количество рабочих и спецтехники увеличат, пишет сайт kp.ru.

21 октября сообщалось, что в Сочи в октябре зафиксировали рекордную — 77-процентную — загрузку гостиниц и отелей, где отдыхает более 100 тыс. туристов.

В Краснодарском крае режим повышенной готовности из-за коронавируса продлен по 31 октября. Ежедневно мониторинговые группы проверяют на предприятиях санаторно-курортной отрасли соблюдение противоэпидемиологических требований Роспотребнадзора.

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