Эксперт назвал способ вернуть деньги в случае их кражи с карты

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал, как нужно действовать при краже денег с банковской карты или счета.

В первую очередь необходимо обратиться в банк и сообщить об операции, которую клиент не проводил, рассказал Кричевский. Также следует заблокировать карту и оформить ее перевыпуск.

«Далее нужно составить заявление на возврат средств, которое, в большинстве случаев, рассматривается 30 дней. Вместе с блокировкой карты необходимо написать заявление в полицию о мошеннических действиях», — рассказал он агентству «Прайм» во вторник, 27 октября.

В том случае, если клиент сообщил о краже не более чем через сутки после инцидента, а также не нарушал правил безопасности хранения карты, т.е. не сообщал никому ПИН и CVC-коды, а также не хранил их вместе с картой, то банк будет обязан вернуть деньги.

Также Кричевский подчеркнул, что банки обязаны сообщать клиентам обо всех операциях по счету через СМС или push-уведомления.

«Отказ банка от возврата средств нужно запросить в письменном виде с обоснованием. Если банк не выполнит этого или обоснование будет неубедительным, этих документов хватит для обращения в суд. Как правило, суды в подобных делах встают на сторону истца, то есть клиента», — рассказал эксперт.

21 октября сообщалось, что в России количество преступлений, связанных с банковскими картами, возросло с начала года на 500%. Всего с января по сентябрь этого года произошло более 363 тыс. IT-преступлений.