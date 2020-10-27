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Эксперт напомнил о правилах амбулаторного лечения

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Специалист по биологической защите Георгий Фролов в беседе с телеканалом «Звезда» во вторник, 27 октября, рассказал о важности проветривания помещения во время амбулаторного лечения человека, зараженного COVID-19.

Он подчеркнул, что данная мера необходима для снижения концентрации вируса в воздухе, поскольку основным путем инфицирования COVID-19 является заражение именно через воздух. По словам Фролова, это правило актуально в тех случаях, когда заболели не все члены семьи.

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«Если человек болеет, то обязательно нужно проветривание. Нужна изоляция этого человека в другой комнате, обязательно, чтобы он находился в маске, чтобы при кашле, насморке большие количества (частиц вируса. — Ред.) не оказались в воздухе, чтобы другие не заразились», — высказал рекомендации специалист.

Он пояснил, что основное количество частиц, способных заражать окружающих, оседают на внутренней стороне маски. В случае отсутствия опасности распространения вируса через воздух достаточно будет простого проветривания помещения.

Фролов указал на то, что проветривание избавляет помещение от затхлого воздуха и насыщает его кислородом. Вместе с тем он призвал не находиться на сквозняке во время проветривания, а покинуть помещение.

26 октября Минздрав России обновил временные рекомендации по лечению и профилактике коронавирусной инфекции. В список рекомендованных для лечения COVID-19 включили еще пять препаратов: фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), интерферон-альфа. Также в ведомстве рассказали об организации амбулаторного лечения взрослых пациентов с легкой и средней тяжестью течения заболевания.

Как пишет сайт aif.ru, выписка из медучреждения возможна только при стойком улучшении клинической картины: температура тела не должна превышать +37,5 градуса, должны отсутствовать признаки нарастания дыхательной недостаточности, уровень С-реактивного белка должен быть ниже 10 мг/л.

После выписки больной должен оставаться на карантине до получения двух отрицательных тестов на коронавирус, отмечает телеканал «360». При этом каждый день к нему будет приходить врач, либо за ним будут наблюдать дистанционно, пишет НСН. Во время амбулаторного лечения пациент должен сдавать биоматериалы для проверки на коронавирус. Спустя один или два месяца после выписки из стационара ему проведут компьютерную томографию, чтобы установить, как болезнь повлияла на организм.

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