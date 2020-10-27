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В Германии назвали близкую к «мировому господству» страну

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Европа должна осознать исходящую от Китая опасность, так как Пекин приблизился к «мировому господству», заявил бывший глава немецкой внешней разведки Герхард Шиндлер в интервью газете The Times 25 октября.

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По словам экс-руководителя Федеральной службы разведки (BND), Германии следует ограничить свою «стратегическую зависимость» от КНР и запретить китайской компании Huawei доступ к сети мобильной связи 5G.

Издание отмечает, что Берлин всегда был сдержан в отношении Пекина, стараясь не провоцировать своего крупнейшего торгового партнера — объём двустороннего экспорта и импорта в прошлом году составил €206 млрд.

Тем не менее, тон Германии стал жестче после того, как Китай подавил протесты в Гонконге. По мнению Шиндлера, Пекин демонстрирует «агрессивное» поведение в Южно-Китайском море и следует по пути экономической гегемонии над регионами Африки. Обеспокоила бывшего разведчика значимость «нового Шелкового пути», проходящего по всей Евразии.

«Китай движется в этом направлении очень умно, очень тихо, но всё равно с удивительно последовательной стратегией, и нас беспокоит то, что мы в Европе почти не замечаем этого доминирующего поведения. В нашей позиции по отношению к Китаю преобладают деловые отношения…мы должны стремиться быть менее зависимыми», — указал Шиндлер.

При этом он предложил укреплять сотрудничество с Россией, развивая культурные и экономические связи.

12 октября Шиндлер назвал оторванной от реальности веру Запада в то, что Россию можно поставить на колени санкциями.

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