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Посольство РФ раскритиковало ограничения по визам США для журналистов

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Предложение министерства внутренней безопасности (МВБ) США, связанное с пересмотром порядка выдачи виз категории I, осложнит профессиональную деятельность иностранных журналистов на территории страны. Об этом 26 октября заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.

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«Ограничение предельных сроков пребывания сотрудников зарубежных СМИ 240 днями (с возможностью пролонгации до 480 дней) не позволит им последовательно освещать локальные события. Они будут вынуждены на значительное время покидать территорию США для получения новой визы», — говорится в комментарии российского диппредставительства в Facebook.

В посольстве подчеркнули, что такое «неоправданное усложнение бюрократических процедур и создание искусственных барьеров» для работы иностранной прессы не соотносится с такими понятиями как свобода слова и равный доступ к информации.

Кроме того, эти нововведения могут навредить деятельности американских журналистов за рубежом из-за действующего в международных отношениях принципа взаимности, отметили в ведомстве.

23 октября дипломатическая миссия США в Турции временно перестала выдавать визы из-за полученной информации о террористической угрозе.

В июне власти Соединенных Штатов решили на фоне пандемии коронавируса продлить ограничения в отношении грин-карт, а также приостановить выдачу ряда виз до конца года. Отмечается, что новые меры хотя и носят временный характер, позволят освободить для граждан США 525 тыс. рабочих мест.

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