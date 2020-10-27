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В Ленобласти уехавшая за картошкой женщина замерзла насмерть

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Тело пожилой женщины обнаружили в Ленинградской области спустя восемь суток после начала поисков. Пенсионерка отправилась собирать картошку, однако замерзла насмерть на обратной дороге, сообщает РЕН ТВ.

61-летнюю женщину обнаружили в понедельник, 26 октября, у линии электропередачи в районе деревни Октябрьская Свобода. По словам сына погибшей, ее тело было найдено в 2,5 км от овощного поля.

«По всей видимости, мама замерзла. Куртку она сняла, чтобы подложить во время ночевки», — приводит его слова портал 47news.

Отмечается, что следов насилия на теле женщины не обнаружено.

Женщина пропала 18 октября. Вместе с соседом она отправилась на поле собирать картошку. Оба были в состоянии алкогольного опьянения. Позже мужчина вернулся один и рассказал, что разминулся с попутчицей.

В январе сообщалось, что житель Якутии замерз насмерть по пути на похороны племянника.

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