Таксист высадил Водонаеву из машины из-за спора о маске

Московский таксист выгнал телеведущую Алену Водонаеву из машины из-за споров о медицинской маске. Кадры инцидента она опубликовала в Instagram-stories в понедельник, 26 октября.

По словам Водонаевой, водитель вызванного ею такси был без маски, а на просьбу надеть ее ответил отказом, подчеркнув, что пассажирка итак «едет в безопасности». В результате мужчина остановился посреди дороги и потребовал покинуть салон автомобиля.

«Вылезайте, ищите себе другое такси, хоть в маске, хоть в противогазе, хоть в чем. Вылезайте, я завершил поездку», — заявил таксист.

Водонаева отметила, что в месяц тратит на такси от 50 до 80 тыс. рублей, а в итоге ее «выставляют дурой за ее же деньги», добавив, что обескуражена «наглостью и хамством» водителя. Она обратилась к агрегатору с просьбой провести объяснительную работу с водителями о важности ношения масок в период пандемии.

24 октября депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что бесплатная раздача масок и перчаток убедит жителей России не игнорировать меры защиты от коронавируса.