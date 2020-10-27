Прямой эфир

Таксист высадил Водонаеву из машины из-за спора о маске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московский таксист выгнал телеведущую Алену Водонаеву из машины из-за споров о медицинской маске. Кадры инцидента она опубликовала в Instagram-stories в понедельник, 26 октября.

По словам Водонаевой, водитель вызванного ею такси был без маски, а на просьбу надеть ее ответил отказом, подчеркнув, что пассажирка итак «едет в безопасности». В результате мужчина остановился посреди дороги и потребовал покинуть салон автомобиля.

«Вылезайте, ищите себе другое такси, хоть в маске, хоть в противогазе, хоть в чем. Вылезайте, я завершил поездку», — заявил таксист.

Водонаева отметила, что в месяц тратит на такси от 50 до 80 тыс. рублей, а в итоге ее «выставляют дурой за ее же деньги», добавив, что обескуражена «наглостью и хамством» водителя. Она обратилась к агрегатору с просьбой провести объяснительную работу с водителями о важности ношения масок в период пандемии.

24 октября депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что бесплатная раздача масок и перчаток убедит жителей России не игнорировать меры защиты от коронавируса.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020